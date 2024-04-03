Ваша кошка знает 100 слов: ученые ответили какие

Многие хозяева кошек задумывались о том, как было бы забавно, если бы их питомцы могли разговаривать. В первую очередь, вероятно, кошки выразили бы свои мысли о своих хозяевах. Но, увы, кошки не обладают этим навыком, хотя понимают человеческую речь.
Вместо этого они умело выделяют слова из человеческой речи и связывают их с объектами или действиями. Их слух отлично воспринимает интонацию голоса.
Хотя большую часть разговоров кошки игнорируют, некоторые слова запоминаются ими и используются в их выгоду.
Ученые предполагают, что средний домашний кот знает около 20-30 слов, но бывают и исключения, когда животные могут усвоить до 100 слов. Сюда можно отнести и их клички, хотя кошки не ассоциируют себя с этими прозвищами. Они просто привыкли к тому, что за этими словами следует кормление или что-то другое приятное.
Интересно, что для кошек почти не имеет значения, на каком языке говорят люди. Им требуется всего несколько недель, чтобы привыкнуть к новым звукам слов, обозначающих те же предметы.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.