Ваша кошка знает 100 слов: ученые ответили какие

Ученые заявили, что кошки знают 100 слов

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие хозяева кошек задумывались о том, как было бы забавно, если бы их питомцы могли разговаривать. В первую очередь, вероятно, кошки выразили бы свои мысли о своих хозяевах. Но, увы, кошки не обладают этим навыком, хотя понимают человеческую речь.

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Вместо этого они умело выделяют слова из человеческой речи и связывают их с объектами или действиями. Их слух отлично воспринимает интонацию голоса.

Хотя большую часть разговоров кошки игнорируют, некоторые слова запоминаются ими и используются в их выгоду.

Ученые предполагают, что средний домашний кот знает около 20-30 слов, но бывают и исключения, когда животные могут усвоить до 100 слов. Сюда можно отнести и их клички, хотя кошки не ассоциируют себя с этими прозвищами. Они просто привыкли к тому, что за этими словами следует кормление или что-то другое приятное.

Интересно, что для кошек почти не имеет значения, на каком языке говорят люди. Им требуется всего несколько недель, чтобы привыкнуть к новым звукам слов, обозначающих те же предметы.