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Кого лучше завести — кота или кошку: расставлены все приоритеты

Эксперты рассказали, кого лучше завести: кота или кошку

1:12
Зоосфера » Кошки

Многие решившие завести домашнего питомца сталкиваются с вопросом: кого выбрать — кота или кошку? Понимание пола животного действительно играет важную роль.

Эксперты рассказали, кого лучше завести: кота или кошку
Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

У котят-мальчиков и котов-девочек есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед принятием решения о покупке питомца.

Потенциальный владелец должен внимательно взвесить все аспекты, прежде чем сделать выбор между котом и кошкой.

Преимущества и недостатки котов

Во-первых, у котов чаще проявляются породные характеристики. Во-вторых, кастрация кота часто бывает проще, чем стерилизация кошки.

Однако у них есть свои недостатки. К примеру, коты более подвержены различным заболеваниям и склонны к ожирению. Кроме того, иногда коты могут проявлять агрессивное поведение, а также метить свою территорию.

Преимущества и недостатки кошек

Кошки, с другой стороны, обычно более чистоплотны, устойчивы к заболеваниям и потребляют меньше пищи. Они также часто обладают хорошим навыком ловли грызунов.

Тем не менее, у них также есть свои минусы: возможность нежелательной беременности, сложности во время течки и стерилизации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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