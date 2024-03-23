Секретные желания вашего пушистого друга: почему он так любит сладости

Ветеринары ответили, можно ли давать кошкам сладкое

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек могли заметить, что их пушистых друзей привлекают сладости. Им трудно устоять перед мороженым, шоколадом, конфетами или сгущённым молоком.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Но стоит ли разрешать своему питомцу такие угощения? Ведь у кошек может быть такой умоляющий взгляд!

Ответ прост: нет, давать питомцу сладкое не рекомендуется.

Почему же кошкам нельзя сладкое? Потому что это может серьёзно навредить их здоровью. Сладкая пища может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что приведет к эндокринным заболеваниям и другим опасным состояниям.

Кроме того, включение сладостей в рацион может привести к ухудшению зрения и лишнему весу у кошки.

Почему же кошек привлекают сладости? Не потому ли, что они наслаждаются сладким вкусом? На самом деле, нет. Кошки не способны распознавать сладкий вкус, поэтому причина может быть в другом.

Возможно, питомцу не хватает определенных питательных веществ, и поэтому он обращает внимание на продукты с высоким содержанием жира, например, на сгущённое молоко.

Для решения этой проблемы следует сбалансировать рацион вашей кошки, чтобы она получала все необходимые питательные вещества.