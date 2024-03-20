Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять

Эксперты составили топ-5 лучших пород сторожевых собак

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Охрана дома была одной из первых задач, которую человек поставил перед собакой, как только начал её приручать. И хотя древние задачи, такие как охота или работа в упряжке, уходят в прошлое, сторожевые псины по-прежнему востребованы.

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Но какие же породы считаются лучшими для этой задачи?

Вот пять наиболее выдающихся сторожевых пород:

Среднеазиатская овчарка (Алабай): крупные, но не громоздкие псы средней длины шерсти и разнообразными окрасами. Они уравновешены и недоверчивы к посторонним, но не излишне агрессивны. Они обладают высоким интеллектом и преданы своему хозяину, бдительно охраняя его имущество

крупные, но не громоздкие псы средней длины шерсти и разнообразными окрасами. Они уравновешены и недоверчивы к посторонним, но не излишне агрессивны. Они обладают высоким интеллектом и преданы своему хозяину, бдительно охраняя его имущество Московская сторожевая: эти крупные и красивые собаки имеют густую шерсть и трехцветный окрас. Они спокойны и серьезны, не проявляя агрессии к другим людям, но чрезвычайно решительны в защите территории своего хозяина

эти крупные и красивые собаки имеют густую шерсть и трехцветный окрас. Они спокойны и серьезны, не проявляя агрессии к другим людям, но чрезвычайно решительны в защите территории своего хозяина Кавказская овчарка: крупные и мощные собаки с длинной шерстью, преданные и умные. Хотя их часто воспринимают как агрессивных, правильное воспитание и постоянное взаимодействие с хозяином делают их надежными сторожами

крупные и мощные собаки с длинной шерстью, преданные и умные. Хотя их часто воспринимают как агрессивных, правильное воспитание и постоянное взаимодействие с хозяином делают их надежными сторожами Южнорусская овчарка: эти белые собаки с длинной шерстью родом из крымских степей отличаются спокойствием, решительностью и преданностью. Они хорошо охраняют свою территорию и нуждаются в регулярном уходе за шерстью

эти белые собаки с длинной шерстью родом из крымских степей отличаются спокойствием, решительностью и преданностью. Они хорошо охраняют свою территорию и нуждаются в регулярном уходе за шерстью Ротвейлер: среднего размера, с угрожающим внешним видом, но добрым сердцем. Ротвейлеры обладают высоким интеллектом и способностью обучаться, они преданы своей семье и решительно защищают её имущество

Каждая из этих пород имеет свои особенности и требования к уходу, но все они отличаются выдающимися сторожевыми качествами и преданностью своему хозяину.