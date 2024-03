Ветеринары Нижнего Новгорода спасли кошку, которая попала в смертельную опасность: как ей удалось выжить?

В Нижнем Новгороде ветеринары спасли кошку, которая случайно проглотила ластик. Инцидент с животным, по кличке Соня, был зафиксирован в одной из ветеринарных клиник Московского района. Владельцы кошки обратились за помощью, заметив у питомца рвоту и ухудшение аппетита в течение нескольких дней.

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International