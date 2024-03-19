Ветеринары Нижнего Новгорода спасли кошку, которая попала в смертельную опасность: как ей удалось выжить?

Кошка из Нижнего Новгорода чуть не умерла из-за ластика

В Нижнем Новгороде ветеринары спасли кошку, которая случайно проглотила ластик. Инцидент с животным, по кличке Соня, был зафиксирован в одной из ветеринарных клиник Московского района. Владельцы кошки обратились за помощью, заметив у питомца рвоту и ухудшение аппетита в течение нескольких дней.

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Ветеринары провели оперативную рентгенодиагностику, выявив наличие инородного объекта в организме животного. Решено было немедленно приступить к операции. По результатам хирургического вмешательства было установлено, что кошка проглотила ластик, сообщает newsnn.ru.

В настоящее время питомец находится под наблюдением ветеринаров в кислородной камере, где ему оказывается необходимая медицинская помощь и проводится лечение.