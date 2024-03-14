Подготовка к тяжелым временам: для чего кошки закапывают еду — опасение появляется из-за вас

Почему кошка закапывает еду

Новички в мире кошек часто испытывают недоумение, когда их питомцы начинают закапывать еду возле миски. В данном материале мы разъясним, почему кошки проявляют такое поведение, и как с этим справиться.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Почему кошка прячет еду?

Во-первых, кошка может скрывать еду как запас на случай "черного дня". Это типичное поведение для кошек, особенно для тех, кто недавно был найден на улице.

Во-вторых, когда кошка закапывает еду, она, по сути, пытается "стирать следы". Такое поведение чаще всего встречается у кошек, которые проживают в доме с другими питомцами. Кроме того, кошка может зарыть еду, если ей изменили рацион. Для того чтобы облегчить процесс адаптации питомца к новому корму, рекомендуется постепенно вводить новый корм, добавляя его к старому.