Эта инструкция спасет владельцев домашних животных: моментально выводим блох из квартиры

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Как избавиться от блох

2:20
Зоосфера

Никто не может быть уверен, что его домашний кот или собака не станут носителями различных паразитов. Борьба с ними — это обязанность владельца. Однако перед тем, как приступить к борьбе с насекомыми, важно убедиться, что в шерсти питомца действительно поселились блохи. В противном случае правильное средство против паразитов будет трудно подобрать.

Как избавиться от блох
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Признаки того, что речь идет именно о блохах, несложно заметить. Блохи могут быстро распространяться, и кошка начнет проявлять беспокойство, особенно если она постоянно чешет одни и те же места. Блохи отличаются превосходной мобильностью и способностью перепрыгивать на большие расстояния. Это означает, что они могут перебраться на других животных и даже на человека. Когда блохи попадают на человека, они обычно кусают его за ноги.

Начинать борьбу с блох в доме следует с тщательной уборки. Важно не пропустить уголки и места, куда трудно достать. Поиск гнезд блох потребует определенного труда, так как они часто выбирают места, скрытые от глаз. Лучше всего осматривать помещение с низу, так как блохи предпочитают обитать на расстоянии от пола. В случае сомнений лучше вызвать профессионалов.

Прежде чем приступить к уборке, продукты питания следует убрать из зоны обработки, а животных временно переселить. Затем нужно приобрести средства от блох и тщательно убраться по всему помещению с использованием моющего средства и пылесоса. Сначала проводится влажная уборка с применением средства, затем осуществляется пылесос.

Это позволяет уничтожить яйца и личинки, оставленные насекомыми. После обработки помещение следует проветрить, а в течение нескольких дней не проводить влажную уборку, чтобы активные компоненты продолжали действовать.

Постельное белье, шторы, покрывала и подстилка питомца следует стирать в горячей воде. Рекомендуется также применять термическую обработку горячим паром. Поверхности необходимо обработать специальным средством от насекомых, особенно уделяя внимание мебели.

Для скрытых мест подходит использование аэрозоля. Во время обработки помещения жильцам лучше находиться вне дома. Безнадежные предметы лучше выбросить, чтобы избежать повторного заражения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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