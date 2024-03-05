Аллергики смогут завести кошку: как специальный корм избавит вас от аллергии

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Как избежать аллергии на кошек

2:25
Зоосфера » Кошки

Ранее, люди с аллергией на кошек сталкивались с трудностями в домашнем содержании этих животных. Однако производитель корма нашел способ преодолеть эту проблему.

Как избежать аллергии на кошек
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Причина возникновения аллергии

Научные исследования показали, что возбудителем аллергии является не шерсть, а белок кошачьей слюны, известный как Fel d1. Подробно неизвестно, для чего кошкам нужен этот белок, однако он является источником аллергических реакций у людей. Интересно, что данное явление наблюдается независимо от того, имеет ли кошка пушистое покрывало или же не имеет его вовсе, поскольку все коты склонны вылизываться.

Существуют определенные породы кошек, у которых уровень выделения этого белка ниже, такие как сибирские, ориентальные, балинезийские. Однако это не гарантирует полного отсутствия аллергических реакций, поскольку есть люди, реагирующие на любое количество данного аллергена.

Люди несмотря на аллергию любят кошек, и долгое время искали способы борьбы с ней. Однако полное излечение аллергии оказалось невозможным, так же как и выведение генетически модифицированных кошек.

Решение проблемы

Производители кошачьего корма разработали решение для этой проблемы. В июле текущего года ученые из компании Nestle Purina совместно с ветеринарами-аллергологами предложили метод регулирования выделения белка Fel b1 вместо его удаления из ДНК кошек.

Аллергенный белок вызывает нежелательные реакции, такие как слезы и чихание, когда взаимодействует с антителом IgE в организме человека. Однако, если белок Fel d1 будет связан с другим антителом, то аллергическая реакция будет заблокирована.

Необходимое антитело было обнаружено у птиц. После того, как курам был введен белок кошачьей слюны, они произвели иммуноглобулин IgY. Этот иммуноглобулин передается по наследству и содержится в яйцах этих птиц. Ученые покормили кошек желтками из яиц этих птиц, и этот метод сработал!

Этот способ также отличается низкой стоимостью: генетически модифицированная кошка стоит несколько тысяч долларов, в то время как птичьи желтки стоят копейки. В настоящее время ученым предстоит оценить долгосрочные последствия этого метода для здоровья кошек и людей, однако решение проблемы аллергии на кошек уже близко.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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