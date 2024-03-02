Большие собаки, большое счастье: топ пород для дружных семейных уютных вечеров

Россиянам назвали несколько лучших пород больших собак для жизни в семье

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Английский мастифф считается крупнейшей породой в мире. Взрослые самцы могут достигать 90 см в высоту в холке и весить до 110 кг. Это спокойные и уравновешенные собаки, обладающие миролюбивым нравом. У них сильный охранный инстинкт, они защищают свою семью и территорию от воров, но редко проявляют агрессию.

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Аргентинские доги очень привязаны к семье и могут впадать в депрессию, если остаются одни. Они хорошо ладят с детьми и терпеливо выносят их игры, но требуют регулярных прогулок из-за склонности к ожирению. Имеют склонность к слюнотечению, и морда требует особого ухода из-за складок, где может скапливаться грязь и жир.

Бернские зенненхунды также очень привязаны к семье и страдают от одиночества. Они дружелюбны ко всему окружению, включая людей, собак и кошек. Хотя они любят детей, их гигантский размер требует осторожности. Шерсть у них длинная и густая, они линяют сильно дважды в год, что делает их владельцам сложно поддерживать чистоту в доме. Им свойственны такие заболевания, как рак, дисплазия и артрит, что сокращает их продолжительность жизни до 6-8 лет.

Бладхаунды, или Сент-Юберские собаки, известны своим острым обонянием и использованием в поисковых операциях. Они не агрессивны к людям, но могут быть непослушными и убегать, следуя за запахом. Их нужно держать на поводке из-за этой особенности. Они ласковы с детьми, но могут иметь сильный лай, запах и выделение слюны. Уход за их ушами и морщинами требует регулярного внимания для предотвращения инфекций.