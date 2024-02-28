Загадочное поведение кошек: почему они закрывают глаза во время еды — несколько причин

Почему кошки прикрывают глаза во время еды: тайны их поведения

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Это поведение может быть объяснено несколькими факторами.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Прежде всего, это инстинкты.

Стоит вспомнить диких предков домашних кошек, которые закрывали глаза во время еды, чтобы избежать повреждения органов зрения от костей добычи или налетающих мух, привлеченных запахом мяса.

Этот навык передали питомцам свои предки. Сегодня же домашние животные могут закрывать глаза, если край миски находится слишком близко к их глазам, что свидетельствует о том, что они пытаются избежать травм. Фактически, когда кошка закрывает глаза во время еды, это может свидетельствовать о ее удовольствии от пищи.

Кроме того, это может указывать на то, что животное чувствует себя безопасно, не боится, что его могут задеть или отнять еду.

Чаще всего такое поведение наблюдается, когда кот испытывает привязанность к своему хозяину, когда между ними установились доверительные отношения, и в доме нет других животных или маленьких детей.