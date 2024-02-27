Почему кошки настаивают на доступе к закрытым комнатам: разъясняем странное поведение

Почему кошки требуют открыть дверь, а затем не заходят: объясняем причины

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все обладатели кошек знакомы с ситуацией, когда их питомцы настойчиво требуют открыть дверь в комнату, а затем не заходят внутрь.

Фото: Киров online

Почему кошки так поступают? Объяснение этого странного поведения заключается в их территориальности. Кошки воспринимают закрытые двери как нарушение их территории. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, кошке важно контролировать всё пространство в квартире. Их инстинкт заставляет обходить свою территорию несколько раз в день, чтобы убедиться, что всё в порядке. Закрытые двери становятся препятствием на пути выполнения этой миссии. Важно не запирать питомца в комнате, так как это может вызвать у него сильный стресс.

Кошки — уникальные создания с сильно развитым чувством территории. Закрытая дверь для них означает не только физическое препятствие, но и нарушение их привычного порядка. Это объясняет их настойчивость в стремлении проникнуть в закрытое помещение. Для кошек важно иметь доступ ко всему пространству в доме, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно. Поэтому, когда они видят закрытую дверь, их естественный инстинкт подталкивает к попытке ее открыть.

Исключительно важно понимать, что для кошек запертая дверь может вызвать стресс и дискомфорт. Поэтому, если вы замечаете, что ваша кошка настаивает на доступе к закрытой комнате, рекомендуется обеспечить ей этот доступ, чтобы избежать ненужного беспокойства и стресса у вашего питомца.