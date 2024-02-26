Понимание собачьих эмоций: секреты чувствительности вашего друга

Собачьи эмоции читаются на лице, и они сразу выражают своё недовольство, если что-то не так.
Тем не менее, не всегда ясно, что именно может обидеть собаку. Давайте разберём, на что стоит обратить внимание, чтобы не задеть вашего верного питомца.
Во-первых, ваш пёс точно почувствует обиду, если вы начнёте на него кричать. Он не поймёт, за что именно вы его ругаете, и такой метод обучения неэффективен.
Во-вторых, собаки могут чувствовать раздражение и обиду, если наказывать их лишением еды. Никогда не пытайтесь отнять у них лакомство, это может вызвать у них агрессию.
Кроме того, собаки очень чувствительны к изменениям в своём обычном режиме дня. Для них важен чёткий распорядок, и любые его нарушения могут вызвать стресс.
Также собаки не переносят длительную изоляцию. Отсутствие хозяина на протяжении долгого времени может стать для них серьёзным испытанием.
Однако и чрезмерное внимание может раздражать пса. Если он прилёг отдохнуть, не стоит его трогать.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.