Понимание собачьих эмоций: секреты чувствительности вашего друга

Как понять собачьи эмоции: подсказки от эксперта

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собачьи эмоции читаются на лице, и они сразу выражают своё недовольство, если что-то не так.

Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, не всегда ясно, что именно может обидеть собаку. Давайте разберём, на что стоит обратить внимание, чтобы не задеть вашего верного питомца.

Во-первых, ваш пёс точно почувствует обиду, если вы начнёте на него кричать. Он не поймёт, за что именно вы его ругаете, и такой метод обучения неэффективен.

Во-вторых, собаки могут чувствовать раздражение и обиду, если наказывать их лишением еды. Никогда не пытайтесь отнять у них лакомство, это может вызвать у них агрессию.

Кроме того, собаки очень чувствительны к изменениям в своём обычном режиме дня. Для них важен чёткий распорядок, и любые его нарушения могут вызвать стресс.

Также собаки не переносят длительную изоляцию. Отсутствие хозяина на протяжении долгого времени может стать для них серьёзным испытанием.

Однако и чрезмерное внимание может раздражать пса. Если он прилёг отдохнуть, не стоит его трогать.