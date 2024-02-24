Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк

Мало кто может устоять перед желанием погладить своего домашнего питомца, так как этот жест для нас символизирует любовь, привязанность и заботу.
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Иногда кошки благосклонно реагируют на такие проявления.
Однако, время от времени, животное может укусить человека без видимой на то причины.
Почему кошки кусаются, когда их гладят?
Одним из способов выражения любви для кошек может быть укус. Однако следует помнить, что в таких случаях животное обычно делает это мягко, не причиняя боли.
Ваши движения вызывают дискомфорт у животного. Мы можем быть уверены, что наши ласки не доставляют кошке неприятных ощущений, но на самом деле у питомца может быть свое мнение по этому поводу. Если кошке становится неприятно от вашего прикосновения, она может отреагировать укусом.
Индивидуальные особенности характера. Эксперты напоминают, что не существует двух абсолютно одинаковых кошек, поскольку у каждой из них есть свои характерные черты и привычки.
Некоторые животные не любят, когда им вторгаются в личное пространство, и могут "предупредить" об этом укусом.
Особенности воспитания. Поведение кошки во многом зависит от ее раннего опыта. Если котенка неадекватно воспитывали или игнорировали, взрослое животное может негативно реагировать на проявления нежности со стороны хозяина.
Поэтому важно постепенно изменять отношение питомца к вашему поведению, давая ему время на адаптацию.
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