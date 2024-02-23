Кошки и облизывание рук: что скрывается за этим животным поведением

От владельцев кошек часто слышно, что их питомцы предпочитают облизывать пальцы. Некоторые люди не обращают на эту привычку внимания, в то время как другие пытаются избавить своих питомцев от этого поведения.
Зачем кошки облизывают пальцы человека?
Это может свидетельствовать о том, что кошка считает своего владельца "своим". Хотя кошек трудно назвать полностью социальными животными, так как на улице они предпочитают жить в одиночестве, в домашних условиях им приходится устанавливать связь с человеком.
Если кошка рассматривает человека как просто соседа, с которым нужно делить территорию, то она не будет проявлять интерес к его пальцам. Но если она считает владельца своим и воспринимает его как часть своей "стаи", то будет проявлять интерес к его рукам.
Еще одной причиной может быть запах еды. Если на руках остался запах корма, рыбы, мяса или других аппетитных продуктов, то кошка может пробудить аппетит и облизывать пальцы. В таком случае она даже может покусывать пальцы.
Также кошки могут облизывать пальцы из-за недостатка внимания. Если у владельца нет достаточно времени для кошки из-за работы или усталости, и он просто находится рядом, это может вызвать у кошки желание привлечь его внимание любым способом.
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