Кошки и облизывание рук: что скрывается за этим животным поведением

Почему кошки облизывают пальцы человека: привычка или знак привязанности

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

От владельцев кошек часто слышно, что их питомцы предпочитают облизывать пальцы. Некоторые люди не обращают на эту привычку внимания, в то время как другие пытаются избавить своих питомцев от этого поведения.

Фото: Wikipedia by Staxringold is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем кошки облизывают пальцы человека?

Это может свидетельствовать о том, что кошка считает своего владельца "своим". Хотя кошек трудно назвать полностью социальными животными, так как на улице они предпочитают жить в одиночестве, в домашних условиях им приходится устанавливать связь с человеком.

Если кошка рассматривает человека как просто соседа, с которым нужно делить территорию, то она не будет проявлять интерес к его пальцам. Но если она считает владельца своим и воспринимает его как часть своей "стаи", то будет проявлять интерес к его рукам.

Еще одной причиной может быть запах еды. Если на руках остался запах корма, рыбы, мяса или других аппетитных продуктов, то кошка может пробудить аппетит и облизывать пальцы. В таком случае она даже может покусывать пальцы.

Также кошки могут облизывать пальцы из-за недостатка внимания. Если у владельца нет достаточно времени для кошки из-за работы или усталости, и он просто находится рядом, это может вызвать у кошки желание привлечь его внимание любым способом.