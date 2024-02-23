Что означает, если кошка прыгает на ваши колени

Кошки на коленях: истинная причина этого поведения

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как известно, многие кошки предпочитают прыгать на колени своих хозяев, что считается проявлением привязанности и доверия. Если ваша кошка часто делает это, это свидетельствует о ее глубоких чувствах к вам.

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Однако причины, по которым кошки забираются на колени своих хозяев, не всегда связаны исключительно с любовью.

Во-первых, кошки часто выбирают сидеть на коленях хозяев просто потому, что там тепло. Если кошка вошла с улицы и моментально прыгнула на ваши колени, это, вероятно, связано не с тем, что она скучала, а с тем, что она замерзла и ищет тепла.

Также кошка может забираться на колени к своему хозяину из чувства ревности, чтобы подчеркнуть свою принадлежность. Кошки могут быть очень ревнивыми и рассматривать как конкурентов не только других питомцев, но и детей хозяина.