Лапы кошки: как определить причину интенсивного вылизывания

Кошки — это очень чистоплотные создания, поэтому часто можно застать их за тем, как они вылизывают свои лапы. Однако иногда ваш питомец может проявлять слишком большой интерес к своим лапам, и в этом могут быть различные причины.
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Болевые ощущения.Если у вашей кошки болит лапа, она может пытаться облегчить боль, вылизывая её. Это временно снимает дискомфорт, но проблема возвращается. Если вы заметили такое поведение, попробуйте потрогать лапку: если кошка реагирует с болезненностью, то лучше обратиться к ветеринару.
Аллергия или паразиты. Аллергические реакции могут проявляться на лапах, поэтому стоит внимательно оценить состояние кожи — вы можете обнаружить высыпания и другие повреждения. Также стоит проверить кошку на блох. Осмотрите её шерсть и кожу тщательно.
Скука или стресс. Если у вашего питомца нет занятий, он может найти разные способы убить время, включая вылизывание лап. В периоды стресса кошки также могут чаще вылизываться. Оцените её эмоциональное состояние и попробуйте предоставить разнообразные развлечения.
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