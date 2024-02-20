Мойка лап: пять секретов безопасности и здоровья вашей собаки

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Как правильно мыть лапы собак: пять экспертных рекомендаций

1:11
Зоосфера

Владельчики собак осведомлены о том, что после выгула необходимо тщательно мыть лапы своих питомцев. Это действие помогает предотвратить возможное появление паразитов и вредных микроорганизмов.

Как правильно мыть лапы собак: пять экспертных рекомендаций
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, подобная гигиеническая мера позволяет обнаружить возможные повреждения на подушечках.

Эксперты определили важные правила, которыми следует руководствоваться при мойке собаки:

  • Важно помнить, что мойка лап необходима после каждого выгула, даже если лапки выглядят чистыми. Микробы могут быть невидимы невооруженным глазом, но они все же присутствуют.
  • Следите за тем, чтобы температура воды была комфортной: слишком холодная или слишком горячая вода не подходит.
  • Использование простой воды для мойки лап бесполезно, поскольку это помогает только устранить загрязнения. Для этих целей лучше использовать специальные средства из ветеринарной аптеки.
  • Обычные средства для человека не подходят. В некоторых случаях можно воспользоваться мылом на основе дегтя.
  • Важно хорошо вытирать лапы после мойки. Для этого лучше использовать специальные полотенца, способные хорошо впитывать влагу.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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