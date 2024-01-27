Сон в тишине: 4 причины, почему кошки проявляют активность ночью и как справиться с этим

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Одной из довольно раздражающих привычек у кошек является их ночная активность, когда животное начинает громко мяукать, играть, шуметь или даже будить своего владельца.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие хозяева часто не осознают, что они сами виноваты в плохом поведении своих питомцев. Вот несколько причин:

1. Голод или жажда: Для обеспечения спокойного сна своего питомца перед тем, как ложиться спать, убедитесь, что миска с едой полна, а вода свежа. Если кошка испытывает голод или жажду, она естественно пытается привлечь внимание владельца.

2. Игнорирование: Кошкам нужна не только забота, но и внимание. Совместное времяпрепровождение с хозяином, это играет важную роль в их жизни. Поэтому старайтесь выделять время для общения с питомцем, особенно перед сном.

3. Слишком много энергии: Если кошка провела весь вечер спокойно, к ночи у нее может накопиться излишняя энергия, и она начинает проявлять активность, бегая и развлекаясь самостоятельно.

4. Поиск партнера: У нестерилизованных кошек возникает проблема поиска партнера, особенно ночью, когда они могут издавать характерные громкие звуки в попытке привлечь вторую половинку.