Врач-невролог Сметана: кошки продлевают жизнь людям

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Врач-невролог Лариса Сметана рассказала, что кошки продлевают жизнь людям. В частности, согласно проведённым исследованиям, они снижают риск сердечно-сосудистых болезней на 20%.

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"Само присутствие кошки в доме и общение с ней вызывают позитивные эмоции и снижают выброс адреналина, повышающего давление, так как вызывают выработку совершенно других медиаторов — гормонов удовольствия, эндорфинов, которые вызывают релаксацию: расслабляют мышцы и сосуды, что благотворно влияет на центральную нервную систему", — заметила специалист в беседе с РИАМО.

Также врач-невролог поделилась, что у неё самой есть домашний питомец — кот Барчик. Ещё 10 лет назад маленький бездомный котёнок нашёл себе семью на пляже, а теперь он встречает своих хозяев на пороге дома, спит с детьми, ловит мышей на прогулку и даже снимает стресс.