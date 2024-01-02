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Обнаружена связь наличия кошек и собак с замедлением старения организма хозяев

1:55
Зоосфера

Эксперты объяснили связь владения домашними животными с более медленными темпами снижения когнитивных функций. Как следует из исследования, которое опубликовали в издании JAMA Network Open, наличие домашнего питомца может помочь замедлению снижения когнитивных функций. В первую очередь, это касается одиноких пожилых людей.

Обнаружена связь наличия кошек и собак с замедлением старения организма хозяев
Фото: petfoodprocessing.net

Так как предположительно, к 2050 году число людей, которые страдают деменцией, увеличится более чем вдвое, то в настоящее время важно понимать и устранять факторы, которые могут оказать влияние на когнитивное здоровье пожилых людей.

Отмечается, что при проведении исследования учёные использовали данные английского продольного исследования старения. В него входит репрезентативная на национальном уровне группа взрослых в возрасте 50 лет и старше из Великобритании. В качестве оценки когнитивных функций исследователи использовали показатели вербальной памяти и беглости речи. Их оценивали неоднократно в течение нескольких лет.

Такой эксперимент позволил, в итоге, получить динамическую картину, как с течением времени менялись умственные способности участников. Так, выяснилось, что владение домашними животными связано с более медленными темпами снижения вербальной памяти и беглости речи среди пожилых людей, что свидетельствует о том, что наличие домашнего животного может оказывать защитное воздействие на определённые аспекты когнитивных функций. При этом жизнь в одиночестве меняет эту взаимосвязь.

В то же время, защитный эффект от владения домашними животными не наблюдался у тех, кто жил с другими людьми, что подчёркивает роль домашних питомцев в обеспечении для человека социальной и эмоциональной поддержки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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