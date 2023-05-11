Эксперты рассказали о причинах почечной недостаточности у кроликов

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почечная недостаточность является распространенным состоянием здоровья кроликов, которое может привести к тому, что они будут производить меньше мочи. Это состояние может быть острым или хроническим и может быть вызвано электролитным дисбалансом или накоплением токсинов в почках.

Фото: pixabay.com

Причины почечной недостаточности у кроликов

Острая почечная недостаточность у кроликов может возникнуть вследствие

шока,

травмы,

сильного стресса,

инсульта,

сердечной недостаточности

или инфекции крови.

Обструкция мочевыводящих путей или инфекция мочевыводящих путей, распространившаяся на таз, может привести к хронической или острой формам почечной недостаточности у кроликов. Старение и диабет также являются распространенными причинами этого болезненного состояния.

Симптомы почечной недостаточности у кроликов

Симптомы почечной недостаточности у кроликов могут быть разными, и они могут включать:

депрессию,

неспособность есть,

жар,

диарею,

судороги,

отсутствие стула или неспособность производить стул,

осложнения на сердце (часто в случаях острой почечной недостаточности),

а также болезненные или слишком мягкие почки при пальпации.

Лечение почечной недостаточности у кроликов

Если у кролика наблюдается острая почечная недостаточность, ему требуется немедленная терапия, направленная на поддержание баланса жидкости, чтобы предотвратить дополнительную травму почек. Жидкости обычно вводятся внутривенно, и ветеринар может также предложить добавить в рацион кролика свежую зелень для регидратации. Если ветеринар назначает кролику гликопротеиновые препараты, это делается для того, чтобы помочь при анемии или низком уровне эритроцитов в крови.

Жизнь и лечение почечной недостаточности у кроликов

Много отдыха, хорошая диета, достаточное потребление свежей воды и зелени являются залогом здоровья. Даже с хроническими формами почечной недостаточности можно справиться, если следовать указаниям ветеринара и привозить кролика для последующего наблюдения, хотя у пожилых кроликов вероятность выздоровления со временем снижается.

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