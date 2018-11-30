Украинский танцор набил тату с Путиным и стал россиянином

Украинский танцовщик балета Сергей Полунин признался в получении паспорта гражданина Российской Федерации.

Незадолго до этого танцор признался в любви и преданности действующему президенту России Владимиру Путину. Полунин заявил, что весь мир к российскому президенту относится "несправедливо". Чтобы доказать свою симпатию к Путину, Полунин даже набил его изображение на своем теле.

На родине, понятное дело, Сергея Полунина за подобные взгляды жестко раскритиковали.

Но украинского танцовщика балета отношение уже бывших соотечественников, по-видимому, не смутило. Недавно он получил российское гражданство. Обрадованный, Сергей Полунин поделился этой новостью со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Он заявил, что любит Россию и счастлив стать ее частью. А вектор политики российского президента Владимира Путина Сергей Полунин назвал верным и правильным.

Отметим, что Сергей Полунин родился в украинском городе Херсоне, а в возрасте 13 лет переехал в столицу Великобритании — Лондон. Там он обучился искусству балета и долгое время преподавал его. Преподавал также Сергей Полунин и в России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на волне взаимной злобы и недоверия одна исследовательская компания решила выяснить, как же россияне и украинцы на самом деле относятся друг к другу.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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