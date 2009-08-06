В Италии ввели ряд запретов из-за вспышки коронавируса

Власти Италии ввели на территории страны исключительные меры для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Такое решение было принято, когда количество заболевших всего за несколько дней увеличилось до 79, а от инфекции скончались два человека.

В 12 городах провинций Ломбардия и Венето вводится карантин. Около 50 тысяч жителей этих двух провинций должны будут оставаться дома до дальнейших распоряжений властей. В школах отменены все занятия. Также были отменены все спортивные мероприятия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о вспышке легочной чумы в Китае.

Тщательное изучение случаев распространения легочной чумы в китайской провинции Цинхай позволило медикам выявить источник этого чрезвычайно опасного заболевания. За несколько дней чума унесла жизни троих человек, а зараженными в общей сложности оказались 12 местных жителей. В 10-тысячном городе Цзыкэтань и его окрестностях введен карантин.

Тщательно сопоставив факты и хронологию развития вспышки чумы, врачи выяснили, что главным виновником происшествия стала собака одного из пастухов. Именно она принесла людям смертельно опасную инфекцию, подхватив ее от полевого сурка. Первый человек заразился от того, что его покусали жившие на собаке блохи, а уже среди людей чума стала передаваться воздушно-капельным путем.

Напомним, что в начале этой недели главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в своем письме рекомендовал россиянам из-за вспышки чумы воздержаться от поездок в Китай. Представители же китайского минздрава уверяют, что "распространение болезни поставлено под контроль" и никаких причин для беспокойства уже нет.