Акцию "Кофе на Крещатике", которую в центре Киева организовали сторонники украинского лидера Петра Порошенко, прокомментировал экс-губернатор Одесской области.
По словам Михаила Саакашвили, когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня было на главной площади страны, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспективах", — написал политик в Facebook.
Он также отметил, что на Украине уже активно размышляют о перспективах без этого главы государства. "В любой момент своего президентства в любом селе Грузии я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе…", — заключил Саакашвили.
Ранее стало известно, что на Майдане в Киеве началась акция сторонников Порошенко в противовес маршам Саакашвили.
Приверженцы президента принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости производства компании Roshen.
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