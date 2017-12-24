"Конфетно-кофейная" акция в честь Порошенко возмутила Саакашвили

Акцию "Кофе на Крещатике", которую в центре Киева организовали сторонники украинского лидера Петра Порошенко, прокомментировал экс-губернатор Одесской области.

По словам Михаила Саакашвили, когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня было на главной площади страны, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспективах", — написал политик в Facebook.

Он также отметил, что на Украине уже активно размышляют о перспективах без этого главы государства. "В любой момент своего президентства в любом селе Грузии я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе…", — заключил Саакашвили.

Ранее стало известно, что на Майдане в Киеве началась акция сторонников Порошенко в противовес маршам Саакашвили.

Приверженцы президента принесли с собой чашки и термосы с горячими напитками, а также сладости производства компании Roshen.