Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"

Украинцы, уехавшие на заработки в ЕС, жалуются на отношение местных работодателей и условия.

Согласно данным украинских СМИ, несколько сотен украинцев уже выехали в Польшу и Венгрию. Для трудоустройства на три месяца рабочая виза не нужна, но проблема в том, что если соотнести заработки с местными ценами - получается мизер.

Трудовой мигрант из Украины Юрий Ардель, работающий на стройке под Варшавой, пояснил, что особенно трудно на низкоквалифицированных работах приходится женщинам.

Мало того, украинцы часто попадаются на уловки мошенников с документами или подписывают контракт, который им не под силу, или не прочитав его пункты. Проработавшая в Польше и Венгрии Валентина Татаринская порекомендовала ни в коем случае не отдавать паспорт, иначе можно попасть в рабство.

Последний шокирующий пример - украинка потеряла половину руки из-за того, что ее польский работодатель пожалел дорогую технику.

Как рассказал муж пострадавшей, его жена, как и десятки тысяч украинцев, поехала в Польшу на полулегальные заработки. В Польше, и так славящейся высокомерным отношением к "холопам" из Украины, она устроилась работать в прачечную.

"Та стиральная машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перебрасывали с одной машины на другую", - делится покалеченная Елена Романенко.

По ее словам, "я увидела узел на простыне и побежала его вынимать. Так вынимала, что простыня туда, и так она мне втащила руку. Но втащило руку не быстро, а медленно. И я кричала очень громко".

Естественно, коллеги прачки тут же вызвали спасателей, которые предложили разрезать промышленную стиральную машину "болгаркой". Однако, работодатель запретил "ради какой-то украинки" резать дорогое оборудование.

Добавим, что ранее Pravda. ru писала о случаях, когда европейцы откровенно издевались над украинцами. В частности, на одном из польских предприятий украинцев заставили носить желто-голубую (по цветам их флага) одежду - "пометив" таким образом тех, кто не разговаривает на польском и английском языках.

Ранее же представители европейской полиции заявляли, что с удовольствием "выкинут назад" украинцев, если те приедут "по безвизу" как туристы, но начнут нелегально работать в ЕС.