Джо Байден провёл прямую параллель между фашистской Германией и современной Россией

В ходе выступления в Нормандии, в секторе "Омаха-бич", где союзники осуществили высадку 80 лет назад, президент США Джо Байден отметил, что благодаря военным, высадившимся в Нормандии, война изменила свой ход.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic