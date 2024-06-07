Джо Байден провёл прямую параллель между фашистской Германией и современной Россией

Байден сравнил современную Россию с фашистской Германией

В ходе выступления в Нормандии, в секторе "Омаха-бич", где союзники осуществили высадку 80 лет назад, президент США Джо Байден отметил, что благодаря военным, высадившимся в Нормандии, война изменила свой ход.

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Он отметил, что они стояли против агрессии Гитлера и выразил уверенность в том, что они желали бы видеть, как Америка противостоит "агрессии Путина" здесь, в Европе, сегодня.

Президент неоднократно подчеркивал роль США в событиях того времени, не упоминая прямо участия и вклад Советского Союза в разгроме нацистской Германии и Японии, фокусируясь в своей речи на самой высадке и на современной ситуации с демократией в мире.