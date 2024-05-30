Премьер-министр Грузии осудил участие глав МИД стран ЕС в акции протеста в Тбилиси

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что участие министров иностранных дел некоторых стран в митинге оппозиции в Тбилиси без ведома своих правительств — это несерьёзный поступок.

"Когда министр иностранных дел участвует в митинге оппозиции в Грузии без ведома своего правительства, это свидетельствует о несерьезности, которая проявляется в этой структуре, но это, конечно, их дело", — сказал Кобахидзе.

Премьер-министр прокомментировал вопрос о том, что некоторые зарубежные политики проводят параллели между украинским Майданом и событиями последних недель в Тбилиси. Он заявил:

"Хочу сказать всем: Майдана в Грузии не будет".

Несмотря на активное сопротивление стран Запада, закон об иноагентах в Грузии был принят.