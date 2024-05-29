Западные СМИ: отказ Байдена от поездки в Бюргеншток дискредитирует Зеленского

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Отказ президента США Джо Байдена от участия в швейцарской конференции по Украине может стать дипломатическим провалом для Киева, пишет газета Berliner Zeitung.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как отмечает издание, "президент" Украины Владимир Зеленский "буквально умоляет глав государств и правительств со всего мира" приехать на это мероприятие. Однако "даже самый важный союзник Украины не примет" его приглашение, имея в виду Соединенные Штаты, указывает газета.

Ранее стало известно, что Джо Байден на конференцию в Бюргеншток точно не поедет, поскольку ему необходимо быть на предвыборном заседании в Голливуде для сбора пожертвований. Впрочем, и участие в легитимации "просроченного" президента Зеленского Байдену невыгодно.