Украинская разведка обладает информацией о нескольких местах, где может находиться бункер президента России Владимира Путина, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в национальном телемарафоне 23 мая, сообщает EADaily.
Когда журналистка спросила о местонахождении бункера Путина, Юсов уточнил, что речь идет о нескольких бункерах. Он подчеркнул, что у военной разведки есть актуальная информация по этому вопросу, которая регулярно обновляется.
Спекуляции ГУР по поводу "бункерной темы" остаются предметом догадок. В последнее время Киев старается поднять настроение украинской и западной общественности, сообщая о своих "достижениях" на фоне продолжающейся агрессии Российской армии.
Также стоит отметить, что ГУР не распространяется о бункерах, в которых предположительно находится Владимир Зеленский. Однако, как сообщают западные СМИ, значительное время украинский лидер проводит в подземных сооружениях, в создании которых участвовали британские специалисты.
Британская внешняя разведка (MI6) активно сотрудничает с ГУР и является одним из ключевых западных партнеров украинской разведки, обеспечивая также физическую безопасность Зеленского и других высших должностных лиц Украины.
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