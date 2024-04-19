Препятствовала работе СМИ: Наталью Гуменюк сняли с поста по просьбе работников СМИ

Генштаб ВСУ уволил представителя оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк

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Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталью Гуменюк. Это произошло после того, как около 150 украинских и иностранных журналистов призвали к ее увольнению.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Генеральный штаб ВСУ провел ротацию начальника ЦСК Сил обороны Юга Натальи Гуменюк. Она исключена из сил и средств группировки войск с 19 апреля 2024 года. Сейчас идет отбор нового специалиста, который скоро станет "голосом" сил обороны Юга.

Ранее в Верховной раде сообщили, что представители прессы настаивают на увольнении Гуменюк, которая систематически препятствует работе СМИ.