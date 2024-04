Препятствовала работе СМИ: Наталью Гуменюк сняли с поста по просьбе работников СМИ

Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталью Гуменюк. Это произошло после того, как около 150 украинских и иностранных журналистов призвали к ее увольнению.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license