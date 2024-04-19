Препятствовала работе СМИ: Наталью Гуменюк сняли с поста по просьбе работников СМИ

Генштаб Украины освободил от должности представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталью Гуменюк. Это произошло после того, как около 150 украинских и иностранных журналистов призвали к ее увольнению.
Генеральный штаб ВСУ провел ротацию начальника ЦСК Сил обороны Юга Натальи Гуменюк. Она исключена из сил и средств группировки войск с 19 апреля 2024 года. Сейчас идет отбор нового специалиста, который скоро станет "голосом" сил обороны Юга.
Ранее в Верховной раде сообщили, что представители прессы настаивают на увольнении Гуменюк, которая систематически препятствует работе СМИ.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.