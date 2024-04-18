На грани катастрофы: вспышка смертоносной оспы обезьян в Конго. Ученые бьют тревогу

В Конго выявили опасный штамм оспы обезьян

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Новая пандемия грозит миру из-за смертельного штамма оспы обезьян.

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Вирус вспыхнул в Конго. Он опаснее, чем его предшественники и ставит под угрозу здоровье множества людей.

Случаи заражения стремительно увеличиваются. Им заболели более 100 человек, и это только по официальным данным. Однако, масштаб проблемы может быть даже больше, учитывая трудности в выявлении вируса и его быстрое распространение.

Ученые, обнаружившие новый штамм, призывают к немедленным мерам для предотвращения дальнейшего распространения болезни как внутри страны, так и за ее пределами.

Это требует не только оперативного реагирования на уровне медицинских организаций, но и координации международных усилий, чтобы предотвратить катастрофический эпидемиологический кризис.