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На грани катастрофы: вспышка смертоносной оспы обезьян в Конго. Ученые бьют тревогу

В Конго выявили опасный штамм оспы обезьян

0:52
Мир

Новая пандемия грозит миру из-за смертельного штамма оспы обезьян.

В Конго выявили опасный штамм оспы обезьян
Фото: freepik.com by DC Studio is licensed under public domain

Вирус вспыхнул в Конго. Он опаснее, чем его предшественники и ставит под угрозу здоровье множества людей.

Случаи заражения стремительно увеличиваются. Им заболели более 100 человек, и это только по официальным данным. Однако, масштаб проблемы может быть даже больше, учитывая трудности в выявлении вируса и его быстрое распространение.

Ученые, обнаружившие новый штамм, призывают к немедленным мерам для предотвращения дальнейшего распространения болезни как внутри страны, так и за ее пределами.

Это требует не только оперативного реагирования на уровне медицинских организаций, но и координации международных усилий, чтобы предотвратить катастрофический эпидемиологический кризис.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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