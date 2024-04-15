"Вывезли и выбросили": украинские военкомы оставили жителя Закарпатья в лесу на словацкой границе

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вывезли задержанного ими жителя Закарпатья к границе со Словакией и бросили в лесу. Об этом сообщает "Страна.ua".
Подробности случившегося изданию рассказала девушка задержанного. По её словам, военкомы остановили молодого человека, когда он ехал с компанией на машине. ТЦК-шники задержали парня и увезли в Мукачевский военкомат. Там его продержали несколько часов, после чего повезли к словацкой границе.
"Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу", — рассказала девушка.
Заблудившегося мужчину задержали пограничники. Ему выписали штраф за "попытку незаконно пересечь границу".
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