"Вывезли и выбросили": украинские военкомы оставили жителя Закарпатья в лесу на словацкой границе

Украинские СМИ: военкомы вывезли мужчину к границе и бросили в лесу

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На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вывезли задержанного ими жителя Закарпатья к границе со Словакией и бросили в лесу. Об этом сообщает "Страна.ua".

Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подробности случившегося изданию рассказала девушка задержанного. По её словам, военкомы остановили молодого человека, когда он ехал с компанией на машине. ТЦК-шники задержали парня и увезли в Мукачевский военкомат. Там его продержали несколько часов, после чего повезли к словацкой границе.

"Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу", — рассказала девушка.

Заблудившегося мужчину задержали пограничники. Ему выписали штраф за "попытку незаконно пересечь границу".

Ранее украинским военкомам разрешили применять оружие при задержании призывников.