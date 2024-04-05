Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в США: заседание СБ ООН прервалось

Заседание СБ ООН прервалось после тряски в здании в штаб-квартире в Нью-Йорке

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В результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло недалеко от Нью-Йорка в США, работы в штаб-квартире Организации Объединенных Наций были временно прерваны, сообщает РИА Новости.

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Заседание Совета Безопасности ООН было вынуждено приостановиться на некоторое время из-за тряски, ощущавшейся в здании штаб-квартиры.

Штаб-квартира ООН расположена в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, и жители и посетители города почувствовали вибрации в зданиях.

Пока нет данных о возможных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.