Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в США: заседание СБ ООН прервалось

В результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло недалеко от Нью-Йорка в США, работы в штаб-квартире Организации Объединенных Наций были временно прерваны, сообщает РИА Новости.
Заседание Совета Безопасности ООН было вынуждено приостановиться на некоторое время из-за тряски, ощущавшейся в здании штаб-квартиры.
Штаб-квартира ООН расположена в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, и жители и посетители города почувствовали вибрации в зданиях.
Пока нет данных о возможных разрушениях или пострадавших в результате землетрясения.
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