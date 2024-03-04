Макрон не намерен воевать с Россией

Президент Франции уточнил своё сенсационное заявление

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.cz дал комментарий по поводу своего нашумевшего заявления от 26 февраля, когда заявил на саммите, что "не исключает отправку войск на Украину".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

В этот раз Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину в ближайшем будущем и не намерен добиваться эскалации в конфликте с Россией. Он сказал, что не имел ввиду немедленной отправки войск, а просто предложил начать дискуссию об иных мерах поддержки Украины. Макрон также рассказал, что на конференции по помощи Украине обсуждались вопросы укрепления границы Украины и Белоруссии, а также обеспечение безопасности государств, которые якобы могут оказаться вовлечёнными в Украинский конфликт-он имел ввиду Молдавию.

Заявление президента Франции от 26 февраля вызвало международный скандал. Канцлер Германии Олаф Шольц в специальном обращении к нации заверил, что Германия не планирует никаких военных действий на Украине. Позиция Франции вызвала резкое осуждение в Европе, из членов НАТО о готовности отправить немедленно отправить на Украину войска заявили только Эстония и Польша. В США заявили одновременно и о том, что войска на Украину не отправят, как и предписывал всегда президент Джо Байден и том, что в случае поражения Украины война России и НАТО всё-таки начнётся-об этом сказал глава пентагона Ллойд Остин.

Владимир Путин неоднократно предупреждал, что попытки интервенции на Украину будут расцениваться как вовлечение в войну с Россией.

Таким образом, позиция Запада по Украинскому вопросу пока никаким образом не приближается к стремлению мирного урегулирования.