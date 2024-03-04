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Макрон не намерен воевать с Россией

Президент Франции уточнил своё сенсационное заявление

1:44
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.cz дал комментарий по поводу своего нашумевшего заявления от 26 февраля, когда заявил на саммите, что "не исключает отправку войск на Украину".

Президент Франции уточнил своё сенсационное заявление
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

В этот раз Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину в ближайшем будущем и не намерен добиваться эскалации в конфликте с Россией. Он сказал, что не имел ввиду немедленной отправки войск, а просто предложил начать дискуссию об иных мерах поддержки Украины. Макрон также рассказал, что на конференции по помощи Украине обсуждались вопросы укрепления границы Украины и Белоруссии, а также обеспечение безопасности государств, которые якобы могут оказаться вовлечёнными в Украинский конфликт-он имел ввиду Молдавию. 

Заявление президента Франции от 26 февраля вызвало международный скандал. Канцлер Германии Олаф Шольц в специальном обращении к нации заверил, что Германия не планирует никаких военных действий на Украине. Позиция Франции вызвала резкое осуждение в Европе, из членов НАТО о готовности отправить немедленно отправить на Украину войска заявили только Эстония и Польша. В США заявили одновременно и о том, что войска на Украину не отправят, как и предписывал всегда президент Джо Байден и том, что в случае поражения Украины война России и НАТО всё-таки начнётся-об этом сказал глава пентагона Ллойд Остин.

Владимир Путин неоднократно предупреждал, что попытки интервенции на Украину будут расцениваться как вовлечение в войну с Россией.

Таким образом, позиция Запада по Украинскому вопросу пока никаким образом не приближается к стремлению мирного урегулирования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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