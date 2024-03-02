Аргентинские "Новости" прекращаются

В Аргентине больше не будет новостных агентств

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Президент Аргентины Хавьер Милей упразднил последнее в стране новостное агентство Telam. Причиной закрытия новостного агентства по словам президента является его политическая ангажированность.

Фото: commons.wikimedia.org by Institution:Museo Histórico Nacional (Argentina)

Новостное агентство Telam наиболее активно работало в годы президентства Кристины Киршнер (2007-2015 годы). Кристина Киршнер впоследствии занимала должность вице-президента в 2019-2022 годах. После прихода к власти Хавьера Милея была арестована и осуждена на 6 лет тюрьмы по экономическим статьям, однако главной причиной её устранения из политики были политические разногласия с новым президентом (Хавьер Милей-радикальный анархо-капиталист, а Кристина Киршнер представляет социал-демократическую идеологию).

Агентство Telam обвинили в пособничестве идеологической пропаганды "киршнеризма" и закрыли. Президент Милей планирует ещё около 300 радикальных реформ, которые пока не получили одобрения в парламенте.