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Йеллен: Для изъятия активов ЦБ РФ должно быть юридическое обоснование

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Мир

Действия по отношению к замороженным российским активам должны быть юридически обоснованными и иметь внутриполитическую поддержку. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Рейтер, сообщает argumenti.ru.

Йеллен: Для изъятия активов ЦБ РФ должно быть юридическое обоснование
Фото: Wikipedia by Ludvig14 is licensed under CC BY-SA 4.0

Она отметила, что пока нет четкого понимания, будут ли лидеры стран "Большой семерки" принимать решение о замороженных активах России на саммите G7, поскольку некоторые страны ЕС выражают осторожность в этом вопросе.

Согласно информации, саммит "Большой семерки" запланирован на июнь в Италии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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