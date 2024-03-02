Йеллен: Для изъятия активов ЦБ РФ должно быть юридическое обоснование

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Действия по отношению к замороженным российским активам должны быть юридически обоснованными и иметь внутриполитическую поддержку. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Рейтер, сообщает argumenti.ru.

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Она отметила, что пока нет четкого понимания, будут ли лидеры стран "Большой семерки" принимать решение о замороженных активах России на саммите G7, поскольку некоторые страны ЕС выражают осторожность в этом вопросе.

Согласно информации, саммит "Большой семерки" запланирован на июнь в Италии.