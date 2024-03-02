Йеллен: Для изъятия активов ЦБ РФ должно быть юридическое обоснование

Действия по отношению к замороженным российским активам должны быть юридически обоснованными и иметь внутриполитическую поддержку. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Рейтер, сообщает argumenti.ru.
Она отметила, что пока нет четкого понимания, будут ли лидеры стран "Большой семерки" принимать решение о замороженных активах России на саммите G7, поскольку некоторые страны ЕС выражают осторожность в этом вопросе.
Согласно информации, саммит "Большой семерки" запланирован на июнь в Италии.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.