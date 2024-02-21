В Каракасе был установлен бюст великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

В столице Венесуэлы открыли памятник Александру Пушкину

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник в Каракасе прошла торжественная церемония открытия памятника, символизирующего дружбу между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла. Бюст великого русского поэта Александра Пушкина был установлен в парке имени Эсекиеля Саморы.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Южной Америке, присутствовал на открытии памятника в парке имени героя Народной Республики Эсекиеля Саморы.

"В этот прекрасный день дружбы, союза народов России и Венесуэлы мы находимся в парке имени Эсекиеля Саморы, парке с большой историей, из которого открывается панорама венесуэльской столицы. В преддверии 225-й годовщины со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина мы открываем ему здесь памятник", — сообщила мэр Каракаса Кармен Мелендес.

Также она рассказала, что 19 июля прошлого года венесуэльская делегация с ее участием побывала в Москве, чтобы осуществить мечту бывшего команданте Венесуэлы Уго Чавеса -открыть памятник Симону Боливару, герою национально-освободительной борьбы против испанского колониального господства.

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по европейским делам Франклин Рамирес заявил, что испытывает радость и гордость тем, что сегодня в таком прекрасном месте венесуэльской столицы открывается памятник русскому поэту Пушкину. По его словам, это событие является знаком братских отношений между Россией и Венесуэлой.

"У Пушкина теперь есть свой дом в Венесуэле, также как наш освободитель Симон Боливар имеет свой дом в Москве, где в прошлом году ему был установлен памятник", — подчеркнул Рамирес.

Бронзовый бюст Пушкина в неоклассическом стиле на постаменте, изображающем стопку книг расположен в одном из старейших парков города, на холме, с которого открывается прекрасная панорама на Каракас. На самой высокой точке парка установлена статуя Симона Боливара, рядом с ним — памятник русскому поэту. Автор скульптуры — Виталий Шанов, член Московского Союза Художников.