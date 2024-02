В Каракасе был установлен бюст великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

Your browser does not support the audio element.

Во вторник в Каракасе прошла торжественная церемония открытия памятника, символизирующего дружбу между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла. Бюст великого русского поэта Александра Пушкина был установлен в парке имени Эсекиеля Саморы.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic