На границе между Израилем и Ливаном усиливаются перестрелки

Израиль нанёс удар по Ливану после обстрелов Хезболлы

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Израильские ВВС нанесли массированный удар по территории Ливана после ракетных ударов с его территории, которые повлекли за собой смерть нескольких военнослужащих. Израиль и Хезболла обмениваются ракетными ударами в течение всей последней войны в Газе с октября 2023 г.

Фото: Midjouney: Армия мусульман идет на войну с Израилем и США на Ближнем Востоке by ChatGPT и Midjourney v 4.1 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

За последние два дня произошла резкая эскалация боестолкновений между Израилем и группировкой Хезболла, союзной Ирану. Боестолкновения интенсифицировались в связи с ухудшением положения палестинцев в Секторе Газа. Израильская армия намерена приступить к штурму последнего поселения, не занятого его войсками. В местечке Рафах, где находится пограничный пункт пропуска с Египтом, сосредоточены около 1,4 миллиона палестинцев-беженцев из Газы.

Штурм поселения Рафах может привести к колоссальным жертвам среди мирного населения и обострению геополитического кризиса на всём Ближнем Востоке.