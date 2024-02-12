В Совбезе назвали Зеленского главным виновником невозможности мирного урегулирования с Украиной

Замглавы Совбеза Нургалиев: позиция Киева препятствует переговорам с Украиной

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Мирные переговоры с Украиной невозможны из-за позиции, на которой стоит киевская власть и лично её глава Владимир Зеленский, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В интервью aif.ru, приуроченном к годовщине Минских соглашений, он объяснил, почему сложилась такая ситуация.

Фото: Совбез РФ by Иван Егоров is licensed under Public domain

Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, напомнил Нургалиев.

"Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной", — заметил чиновник.

По его мнению, в продолжении кровопролития заинтересованы западные союзники Киева.

"Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса", — объяснил Нургалиев.

Следующим этапом грандиозной наживы станет восстановление Украины — "промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов", добавил он.

А самая главная задача, которой добиваются на Западе, — ослабление России, заключил замглавы Совбеза РФ.