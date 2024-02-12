В Совбезе назвали Зеленского главным виновником невозможности мирного урегулирования с Украиной

Мирные переговоры с Украиной невозможны из-за позиции, на которой стоит киевская власть и лично её глава Владимир Зеленский, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. В интервью aif.ru, приуроченном к годовщине Минских соглашений, он объяснил, почему сложилась такая ситуация.
Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, напомнил Нургалиев.
"Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной", — заметил чиновник.
По его мнению, в продолжении кровопролития заинтересованы западные союзники Киева.
"Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса", — объяснил Нургалиев.
Следующим этапом грандиозной наживы станет восстановление Украины — "промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов", добавил он.
А самая главная задача, которой добиваются на Западе, — ослабление России, заключил замглавы Совбеза РФ.
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