Джо Байден сообщил о недавней встрече с покойным Франсуа Миттераном, передаёт Fox News в понедельник.
Очередной конфуз президента США приключился с ним на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе, штат Невада, 4 февраля. Он поведал собравшимся о своём участии в саммите G7.
"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И тогда Миттеран из Германии, то есть из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Знаете, что… И надолго ли вы вернулись?" — рассказал Байден.
После этого он сделал продолжительную паузу, видимо, догадавшись, что опять сморозил что-то не то. Но потом продолжил выступление как ни в чём не бывало.
Поскольку эту историю хозяин Белого дома рассказывает уже не первый раз, очевидно, что он попросту спутал Миттерана с нынешним главой Франции Эммануэлем Макроном.
81-летний Байден — самый пожилой президент в истории США. Периодически он допускает оговорки и курьёзные ситуации, что даёт политическим противникам повод усомниться в его когнитивных способностях. Они шутливо называют эти высказывания "байденизмами".
Франсуа Миттеран возглавлял Францию с 1981 по 1995 год. Он умер в 1996-м в возрасте 79 лет.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.