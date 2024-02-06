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Новый "байденизм" заставил публику хохотать и глумиться над самым пожилым президентом США

Байден сообщил о недавней встрече с покойным Миттераном

1:21
Мир

Джо Байден сообщил о недавней встрече с покойным Франсуа Миттераном, передаёт Fox News в понедельник.

Байден сообщил о недавней встрече с покойным Миттераном
Фото: Official White House by Cameron Smith

Очередной конфуз президента США приключился с ним на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе, штат Невада, 4 февраля. Он поведал собравшимся о своём участии в саммите G7.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И тогда Миттеран из Германии, то есть из Франции, посмотрел на меня и спросил: "Знаете, что… И надолго ли вы вернулись?" — рассказал Байден.

После этого он сделал продолжительную паузу, видимо, догадавшись, что опять сморозил что-то не то. Но потом продолжил выступление как ни в чём не бывало.

Поскольку эту историю хозяин Белого дома рассказывает уже не первый раз, очевидно, что он попросту спутал Миттерана с нынешним главой Франции Эммануэлем Макроном.

81-летний Байден — самый пожилой президент в истории США. Периодически он допускает оговорки и курьёзные ситуации, что даёт политическим противникам повод усомниться в его когнитивных способностях. Они шутливо называют эти высказывания "байденизмами".

Франсуа Миттеран возглавлял Францию с 1981 по 1995 год. Он умер в 1996-м в возрасте 79 лет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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