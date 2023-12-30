Владимир Путин не поздравил Байдена и других западных лидеров

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Направлять поздравления президенту США Джозефу Байдену и другим западным лидерам президент России Владимир Путин не стал.

Фото: kremlin.ru

Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

С Рождеством и наступающим 2024 годом глава РФ поздравил Папу Римского Франциска, отметив его приверженность ценностям справедливости и гуманизма.

Из европейских лидеров Путин поздравил Александра Вучича, Виктора Орбана и Реджепа Эрдогана.

Из стран Южной и Центральной Америки он поздравил лидеров Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Также он поздравил Башара Асада, подтвердив, что РФ и дальше будет помогать урегулированию ситуации в Сирии и её восстановлению.

Из стран Азии и Африки — российский президент поздравил лидеров Вьетнама, Лаоса, Индии, Китая и ЮАР.