Макрон заявил о сомнениях в Европе по поводу будущего Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что в Европе начинают сомневаться насчёт будущего Украины.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы", — отметил французский политик в телеинтервью каналу France 5.

В то же время, он обратил внимание, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, которая поддерживает Киев, но указал на существующую, тем не менее, неопределённость в продолжении данной поддержки, а также политической ситуации в США.

В заключение Макрон подчеркнул, что Франция "не воюет с Россией", но и не может допустить, чтобы она победила. По его словам, Франция придерживается линии поддержки Киева и территориальной целостности Украины, чтобы помешать РФ победить, избежав ядерной и географической эскалации. Данной линии, заключает политик, удавалось придерживаться на протяжении последних двух лет.