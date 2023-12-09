Токаев: Казахстан останется стратегическим партнёром России. И США тоже

1:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, заявил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Creativecommons by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

Он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнёром Казахстана. Токаев отметил, что у двух стран есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или "по крайней мере, не отказываться от них".

Президент Казахстана подчеркнул, что верит в сохранение сотрудничества с Россией, несмотря на некоторые потрясения на международной арене.

"И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", — сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.

Он заявил, что Россия — хороший партнёр, стратегический партнёр Казахстана и играет важную роль в современном мире. "Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые — что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом, добавил президент Казахстана, его страна ведёт диверсифицированную международную политику. У Казахстана отличные отношения с Китаем, с Центральной и Западной Европой.

"И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан играет очень важную роль в Центральной Азии и может быть хорошим партнёром для многих стран.