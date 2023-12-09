Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, заявил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнёром Казахстана. Токаев отметил, что у двух стран есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или "по крайней мере, не отказываться от них".
Президент Казахстана подчеркнул, что верит в сохранение сотрудничества с Россией, несмотря на некоторые потрясения на международной арене.
"И, возможно, вы в курсе недавнего визита президента России в Казахстан, который оказался весьма успешным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между двумя государствами", — сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.
Он заявил, что Россия — хороший партнёр, стратегический партнёр Казахстана и играет важную роль в современном мире. "Некоторые утверждают, что она играет негативную роль, некоторые — что позитивную. Так или иначе, мы должны признать, что Россия очень важна, и с ней нужно сотрудничать, и Казахстан это делает", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
При этом, добавил президент Казахстана, его страна ведёт диверсифицированную международную политику. У Казахстана отличные отношения с Китаем, с Центральной и Западной Европой.
"И, конечно, у нас есть отношения стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами. Это полностью соответствует географическому положению Казахстана, который является девятой по величине территорией в мире. Поэтому наша политика будет постоянно диверсифицироваться", — сказал Токаев.
По его словам, Казахстан играет очень важную роль в Центральной Азии и может быть хорошим партнёром для многих стран.
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