Sohu: Китай и Россия разыгрывают особую комбинацию против Запада при помощи Украины

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Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайские эксперты убеждены, что это часть тщательно спланированной комбинации, которую разыгрывают Пекин и Москва.

Китай и Россия намерены полностью изменить политику международной арены. Здесь Киев выполняет особую роль, поскольку именно на украинской территории идёт военный конфликт, урегулирование которого является основным вопросом. Москва и Пекин планируют сделать из КНР общепризнанную международную силу, которая будет выступать в качестве инициатора мирных переговоров.

"США делают и будут делать всё, чтобы помешать завершению боевых действий на Украине. Вашингтон так зарабатывает деньги и его абсолютно не интересует, что продолжение конфликта может обернутся ядерным армагеддоном. Постепенно все увидят истинное лицо Штатов", — отметили авторы Sohu.

Переговоры Си Цзиньпина и Зеленского в очередной раз доказали, что Китай выступает в качестве миротворца. В скором времени все страны мира начнут занимать сторону "добродушного" Востока, а не "безумного" Запада, считают аналитики.

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