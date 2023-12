Your browser does not support the audio element.

Из-за того, что польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, экспорт из Незалежной упал на 40%. Такие данные привела украинский министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует издание "Зеркало недели".

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.