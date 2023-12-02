Из-за того, что польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, экспорт из Незалежной упал на 40%. Такие данные привела украинский министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует издание "Зеркало недели".
Глава ведомства рассказала, что в ноябре с Украины было вывезено 9, 2 миллиона экспортной продукции, 783 тысяч тонн которой было вывезено грузовыми машинами.
"Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того как начали бастовать польские перевозчики", — сказала Свириденко.
Министр уточнила, что на ряде КПП экспорт практически остановился.
При этом Свиридено заверила, что Киев пытается исправить ситуацию, хотя и не докладывают общественности о каждом своём шаге в этом направлении.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.