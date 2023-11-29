L'Express: планы Лаврова на 30 ноября переполошили Европу

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Глава российского внешнеполитического ведомства 30 ноября собирается посетить заседание министров иностранных дел государств Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ). Планы Сергея Лаврова переполошили ряд европейских государств, полагает французское издание L'Express.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

После того, как власти Северной Македонии и Болгарии объявили о том, что откроют своё воздушное пространство для самолёта с российской делегацией четыре государства — Украина, Эстония, Латвия и Литва — объявили о решении бойкотировать мероприятие, которое пройдёт в Скопье.

Министр иностранных дел России ясно изложил причину своего визита в столицу Северной Македонии. По его словам, Российская Федерация думает не о возобновлении связей с Европой, а о том, чтобы защитить свои интересы.

"Мы должны обезопасить себя во всех ключевых отраслях нашей экономики, жизни, безопасности, от которых зависит будущее страны", — заявил Лавров.

ОБСЕ была создана в 1973 году, на организацию была возложена роль посредника в переговорах между советским и западным блоками, напоминают авторы материала.

Но значимость и эффективность ОБСЕ значительно уменьшилась. Во многом это произошло из-за необходимости единогласия между всеми членами структуры для принятия решений. А кроме того, из-за необязательного характера их выполнения с юридической точки зрения.