Хельсинки направят на помощь Киеву больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 17 ноября 2023 года по предложению правительства.
Это будет уже 20-я поставка военной техники на Украину и обойдется Финскому государств около 100 миллионов евро.
"В борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев", - сказала министр обороны Антти Хяккянена.
Общая стоимость 20 пакетов, поставленных Финляндией Киеву, составляет 1,5 миллиарда евро. По соображениям безопасности и для того, чтобы помощь благополучно достигла места назначения, все подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточнила глава оборонного ведомства.
Ранее РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву вооружений. Глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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