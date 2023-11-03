Спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил о предстоящем принятии решения по вопросу импичмента президенту США Джо Байдену. Эту информацию он предоставил в ходе пресс-конференции, на которой отвечал на вопрос о достаточности доказательств для инициирования процедуры импичмента.
"Я считаю, что скоро мы примем окончательное решение по данному вопросу", - подчеркнул Джонсон.
Кроме того, он добавил, что решение будет принято на основе предоставленных доказательств и зависеть от их веса и значимости, сообщает RT.
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