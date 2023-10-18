Для нанесения точных артударов по пытающимся атаковать ВСУ российская армия применяет беспилотники "Орлан-10". Об этом пишет Forbes.
"Российские войска используют дроны для наблюдения за их линиями обороны, и если украинцы попытаются их пробить, то по ним нанесут удары артиллерией", — сказано в статье.
Авторы заметили, что российские дроны "Орлан-10" плохо поддаются выводу из строя посредством глушилок, а если ВСУ пытаются это делать, русские выявляют занимающихся этим украинцев при помощи РЭБ, прицельно накрывая их артиллерийским огнём.
Поэтому российским дронам сложно противостоять, и контрнаступление Киева продвигается медленно в том числе и по этой причине.
До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак уже называл российские дроны "Ланцет" и "Орлан" угрозой для украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?