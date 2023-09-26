Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки получили первое аэротакси

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Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки получили свой первый экологически чистый аэротакси, способное вмещать пять пассажиров и преодолевать расстояние в 160 километров. Эта информация была представлена компанией Joby Aviation. В официальном заявлении говорится, что "Joby Aviation успешно поставила первый экологически чистый вертикальный самолет для взлета и посадки (eVTOL) на военно-воздушную базу Эдвардс". Следует отметить, что поставка была осуществлена на полгода раньше запланированного срока, сообщает Russia Today.

Фото: openverse.org

Кроме того, в начале декабря 2022 года компания Northrop Grumman представила в Соединенных Штатах новейший стратегический бомбардировщик следующего поколения B-21 Raider, который способен нести ядерное оружие.

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